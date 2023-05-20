Buna göre dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilienen dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 30 dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi.