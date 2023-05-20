2. turda oy pusulası nasıl olacak, milletvekili seçimi olacak mı, hangi seçimler olacak soruları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen seçim oylaması sonrası araştırılmaya başlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, '' 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.'' açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş; aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.'' ifadelerini kullandı. Peki 2. TUR OY PUSULASI NASIL OLACAK? 2. turda milletvekili seçimi olacak mı, hangi seçimler olacak?
2. TUR OY PUSULASI BELLİ OLDU
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ YENİDEN YAPILACAK MI?
2. tur 28 Mayıs 2023 Pazar günü olacak. 2. Tur seçimler sadece Cumhurbaşkanlığı için gerçekleşecek.
Milletvekili seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlanan sonuçlara göre belirlenmiş ve tasdiklenmiş olacak.