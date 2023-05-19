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    • 19.05.2023 08:53
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    • 19.05.2023 08:54
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    Havalar ne zaman ısınacak 2023? İstanbul, Ankara 20-21 Mayıs 2023 hafta sonu hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı?

    Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte arama motorlarında, "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusu araştırılmaya başlandı. Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Peki, 20-21 Mayıs 2023 hafta sonu hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Havalar ne zaman ısınacak 2023?

    Hava sıcaklıklarının ne zaman mevsim normallerine döneceği merak edilip araştırılıyor. Peki, İstanbul, Ankara 20-21 Mayıs 2023 hafta sonu hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

    Hava sıcaklıklarının ne zaman artacağı merak ediliyor. Sıcaklıkların düşmesi ve yağmur ile kuvvetli rüzgar, ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. İşte 18-24 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahminleri...

    HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    Hava sıcaklıkları yurt genelinde geçtiğimiz hafta sonunda artışa geçmişti. Ancak yağışlı havanın etkili olmasıyla beraber hava sıcaklıklarında da azalma bekleniyor.



    Meteoroloji'nin 18-24 Mayıs tarihleri için paylaştığı hava durumu raporuna göre: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalması ve kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

        Meteoroloji verilerine göre yağışların Marmara'nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya'nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Haberler Havalar ne zaman ısınacak 2023? İstanbul, Ankara 20-21 Mayıs 2023 hafta sonu hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı?
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