19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da "19 Mayıs günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı?" sorusu merak ediliyor. İstanbul'da dini ve resmi bayramlar vesilesiyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor. Peki, 19 Mayıs Cuma otobüsler ücretsiz mi? İETT, metro, metrobüs, marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? İşte merak edilenler...