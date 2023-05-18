YARIN BANKALAR AÇIK MI? 19 Mayıs 2023 Cuma Halkbank, TEB, Akbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri!

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00'a kadar müşteri kabul etmektedir. Banka çalışma saatleri ile ilgili karışıklık yaşamamak için gideceğiniz şubeyi arayarak çalışma saatini öğrenebilirsiniz.

👉Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

👉Vakıf Bank Çalışma Saatleri

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.