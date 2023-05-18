YARIN BANKALAR AÇIK MI? 19 Mayıs 2023 Cuma Halkbank, TEB, Akbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri!

Yarın bankalar açık mı sorusunun yanıtı belli oldu. Her yıl 19 Mayıs'ta kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar kurumsal yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Mayıs 2023 Cuma Halkbank, TEB, Akbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası açık mı, kapalı mı? İşte 19 Mayıs 2023 Cuma çalışma saatleri...
YARIN BANKALAR AÇIK MI 2023?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bankada işlem yapacak olanlar 18 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Mayıs'ta ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak.
HAVALE- EFT YAPMAK İSTEYENLER DİKKAT
İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 22 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.