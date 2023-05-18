YARIN AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK? 19 Mayıs 2023 Cuma kargo çalışma saatleri! Yarın PTT, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta kargoların durumu gündemde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargo şubeleri açık mı kapalı mı olacak merakla sorgulanmaya başlandı. 19 Mayıs 2023 Cuma kargo çalışma saatleri belli oldu. Peki Yarın PTT, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat çalışıyor mu?
YARIN AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?
PTT
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında bazı kargo şirketleri açık olacak bazıları ise hizmet vermeyecek. Buna göre PTT kargo resmi tatil günlerinde hizmet vermediğini belirterek, 19 Mayıs'ta da çalışmadıklarını açıkladı.
ARAS
Aras Kargo'dan henüz açıklama gelmedi ancak Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışmasına ara veren kargo firmasının 19 Mayıs'ta çalışmama ihtimali bulunuyor.