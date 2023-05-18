YARIN AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK? 19 Mayıs 2023 Cuma kargo çalışma saatleri! Yarın PTT, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat çalışıyor mu?

YARIN AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

PTT

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında bazı kargo şirketleri açık olacak bazıları ise hizmet vermeyecek. Buna göre PTT kargo resmi tatil günlerinde hizmet vermediğini belirterek, 19 Mayıs'ta da çalışmadıklarını açıkladı.

ARAS

Aras Kargo'dan henüz açıklama gelmedi ancak Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışmasına ara veren kargo firmasının 19 Mayıs'ta çalışmama ihtimali bulunuyor.