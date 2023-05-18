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    • Haberler
    • 18.05.2023 09:42
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    • 18.05.2023 09:42
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    YARIN AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK? 19 Mayıs 2023 Cuma kargo çalışma saatleri! Yarın PTT, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat çalışıyor mu?

    19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu merakla araştırılmaya başlandı. Her yıl 19 Mayıs'ta kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Hal böyle olunca kargo bekleyenler ve kargo göndermek isteyenler PTT, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat kargo şirketlerinin 19 Mayıs'ta açık olup olmadığını merak ediyor. İşte 19 Mayıs 2023 Cuma kargo çalışma saatleri!

    YARIN AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

    19 Mayıs'ta kargoların durumu gündemde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargo şubeleri açık mı kapalı mı olacak merakla sorgulanmaya başlandı. 19 Mayıs 2023 Cuma kargo çalışma saatleri belli oldu. Peki Yarın PTT, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat çalışıyor mu?

    YARIN AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

    PTT

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında bazı kargo şirketleri açık olacak bazıları ise hizmet vermeyecek. Buna göre PTT kargo resmi tatil günlerinde hizmet vermediğini belirterek, 19 Mayıs'ta da çalışmadıklarını açıkladı.

    ARAS

    Aras Kargo'dan henüz açıklama gelmedi ancak Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışmasına ara veren kargo firmasının 19 Mayıs'ta çalışmama ihtimali bulunuyor.

    YURTİÇİ

    Yurtiçi Kargo: "Bayram süresince tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup hizmet vermeyi sürdürecektir."

    MNG ve Sürat Kargo henüz konuya dair açıklama yapmadı.

        KARGOLAR HAFTA SONU KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?

        PTT Kargo hafta sonu cumartesi günleri dağıtım yapmaktadır. Bu dağıtım kimi bölgeler için 13.00'a kadar sürerken kimi bölgeler için 17.00'ye kadar devam etmektedir.
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        Haberler Haberler YARIN AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK? 19 Mayıs 2023 Cuma kargo çalışma saatleri! Yarın PTT, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat çalışıyor mu?
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