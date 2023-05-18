19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Bu hafta cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma EFT - Havale yapılabiliyor mu, ne zaman hesaba geçiyor? İşte detaylar...
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençlere ithaf edilen bir milli bayram olma özelliği taşıyor. Dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak değerlendiriliyor.
19 MAYIS CUMA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
19 Mayıs 2023 Cuma günü Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Resmi tatil sayıldığından bankalar hizmet vermeyecek.
Şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılacak.