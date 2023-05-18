19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Bu hafta cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma EFT - Havale yapılabiliyor mu, ne zaman hesaba geçiyor? İşte detaylar...