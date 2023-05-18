19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla, etkinliklerle kutlanacak. Kamu kurumlarında veya devlet daielerinde işleri olanlar cuma günü nerelerin açık, nerelerin kapalı olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Cuma devlet daireleri, kamu kurumları açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs Perşembe yarım gün mü? İşte merak edilenler!