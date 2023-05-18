19 Mayıs 2023 AVM'ler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Cuma marketler SAAT KAÇTA açılıyor, kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros...

19 Mayıs'ta markete gidip alışveriş yapmayı düşünenler, 19 Mayıs Cuma günü market ve AVM'lerin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte marketleirn çalışma saatleri...
19 MAYIS MARKETLER AVM'LER AÇIK MI?
2023 yılı 19 Mayıs'ta market ve AVM'lerin kapalı olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak marketlerin açık olacağı beklenirken çalışma saatlerinde değişiklilk olma ihtimali de bulunuyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
Pandemi sürecinin getirdiği yasaklar ve kısıtlamalar sebebi ile birlikte birçok marketin çalışma saatleri farklılık gösterdi. A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.
Hafta içi ve Hafta sonu:09.00 A101 açılış saatidir.
Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.
A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.