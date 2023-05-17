YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Mayıs Perşembe ders işlenecek mi? 18 Mayıs'ta okul ve iş yerleri yarım gün mü sayılacak?

18 Mayıs Salı günü tatil olup olmadığına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle 18 Mayıs için tatil ihtimali de kapıda belirmişti. Bankaya ve kamu kurumlarına gidecek kişiler de 18 Mayıs yarım gün mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs Perşembe ders işlenecek mi? Okul ve iş yerleri yarım gün mü sayılacak? İşte detaylar...
18 MAYIS TATİL Mİ?
18 Mayıs günü yarım gün ve resmi tatil olmayacak. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.
19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, OKULLAR VE İŞ YERLERİ YARIM GÜN TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatiller arasında yer almaktadır. Ancak 18 Mayıs Perşembe günü yarım gün olmayacak. Bu bağlamda 18 Mayıs Perşembe günü okullar ve iş yerleri yarım gün olmayacak.