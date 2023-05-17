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    • Haberler
    • 17.05.2023 18:31
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    • 17.05.2023 18:31
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    YSK son dakika açıklama! 2. TUR OY PUSULASI NASIL OLACAK? 2. turda milletvekili seçimi olacak mı, hangi seçimler olacak?

    2. turda oy pusulası nasıl olacak, milletvekili seçimi olacak mı, hangi seçimler olacak soruları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen seçim oylaması sonrası araştırılmaya başlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, '' 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.'' açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

    2. TUR OY PUSULASI NASIL OLACAK?

    2. turda oy pusulası nasıl olacak, milletvekili seçimi olacak mı, hangi seçimler olacak soruları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen seçim oylaması sonrası araştırılmaya başlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, '' 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.'' açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

    Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş; aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.'' ifadelerini kullandı. Peki 2. TUR OY PUSULASI NASIL OLACAK? 2. turda milletvekili seçimi olacak mı, hangi seçimler olacak?

    2. TUR OY PUSULASI BELLİ OLDU

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ YENİDEN YAPILACAK MI?

    2. tur 28 Mayıs 2023 Pazar günü olacak. 2. Tur seçimler sadece Cumhurbaşkanlığı için gerçekleşecek.

    Milletvekili seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlanan sonuçlara göre belirlenmiş ve tasdiklenmiş olacak.

        2023 SEÇİM İKİNCİ TUR TAKVİMİ

        Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

        15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

        16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

        17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

        18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

        19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

        20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

        24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

        27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

        28 Mayıs: Oy verme günü.

        29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

        30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

        31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

        1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek
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        Haberler Haberler YSK son dakika açıklama! 2. TUR OY PUSULASI NASIL OLACAK? 2. turda milletvekili seçimi olacak mı, hangi seçimler olacak?
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