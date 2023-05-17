19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hangi yerleri açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma EFT - Havale yapılabiliyor mu, ne zaman hesaba geçiyor? İşre detaylar...