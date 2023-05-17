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    • Haberler
    • 17.05.2023 09:01
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    • 17.05.2023 09:01
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    19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Cuma devlet daireleri, kamu kurumları açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs Perşembe yarım gün mü?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla, etkinliklerle kutlanacak. Kamu kurumlarında veya devlet daielerinde işleri olanlar cuma günü nerelerin açık, nerelerin kapalı olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Cuma devlet daireleri, kamu kurumları açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs Perşembe yarım gün mü? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    19 Mayıs resmi tatil mi?

    Resmi tatillerden biri olan 19 mayıs bu sene cuma gününe denk geliyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Cuma devlet daireleri, kamu kurumları açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs Perşembe yarım gün mü? İşte detaylar...

    19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil nedeniyle 19 Mayıs Cuma günü Bankalar, Noterler, Vergi daireleri gibi birçok kamu kuruluşu da kapalı olacak.

    19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak. İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencileri 22 Mayıs tarihinde eğitime kaldıkları yerden devam edecek.

        19 MAYIS TARİHİNDE KAPALI OLAN YERLER?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak.

        Kamu kurumları noter, aile hekimliği, okullar, üniversiteler, belediyeler, borsa, özel ve kamu bankaları kaplı olacak.
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        Haberler Haberler 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Cuma devlet daireleri, kamu kurumları açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs Perşembe yarım gün mü?
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