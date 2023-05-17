Resmi tatillerden biri olan 19 mayıs bu sene cuma gününe denk geliyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Cuma devlet daireleri, kamu kurumları açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs Perşembe yarım gün mü? İşte detaylar...