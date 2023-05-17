Resmi tatillerden biri olan 19 mayıs bu sene cuma gününe denk geliyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Cuma devlet daireleri, kamu kurumları açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs Perşembe yarım gün mü? İşte detaylar...
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil nedeniyle 19 Mayıs Cuma günü Bankalar, Noterler, Vergi daireleri gibi birçok kamu kuruluşu da kapalı olacak.
19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak. İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencileri 22 Mayıs tarihinde eğitime kaldıkları yerden devam edecek.