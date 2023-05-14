14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimler için yasaklar ve kurallar merak eidldi. Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye yarın sandık başına gidiyor. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Bu nedenle seçim günü nelerin yasak olduğu ve seçim sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı araştırılıyor. Peki, seçim sonucu saat kaçta belli olur? YSK yayın yasağı kaçta bitecek? İşte merak edilenler...
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek.
OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından sayım süreci başlayacak.