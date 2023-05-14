Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.05.2023 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 08:01
    ABONE OL

    Ücretsiz doğal gaz tarihleri! KARTLI SAYAÇ nedir? Kartlı sayaç kullananlar ücretsiz doğal gazdan faydalanacak mı?

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz aboneleri için müjdeyi verdi. Bakan Dönmez, daha önce sadece sayaçlı doğal gaz tüketicilerine verilen 1 aylık ücretsiz doğal gaz kampanyasının artık kartlı sayaç kullanan tüketicileri de kapsayacağını söyledi. Kartlı sayaç kullanan doğal gaz tüketicileri de 1 aylık ücretsiz doğal gaz kampanyasından yararlanacaklar. Bakan Dönmez, "Kartlı sayaç kullanan vatandaşlarımız, sayaçlarına tanımlanan 1 aylık doğal gaz tüketim hakkından faydalanabilecekler" dedi.

    takvim.com.tr
    KARTLI SAYAÇ nedir? Kartlı sayaç kullananlar ücretsiz doğal gazdan faydalanacak mı? Ücretsiz doğal gaz tarihleri! Açıklama geldi...

    Kartlı sayaç en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ücretsiz doğal gaz kullanımının bu sayaç türünde geçerli olup olmadığı merak edildi. Konuyla iligli beklenen açıklama geldi. Peki, kartlı sayaç kullananlar ücretsez doğal gazdan faydalanacak mı? İşte detaylar...

    KARTLI SAYAÇ KULLANANLAR ÜCRETSİZ DOĞAL GAZDAN FAYDALANACAK MI?

    Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 1 aylık ücretsiz doğal gazın detaylarını da açıkladı.

    Kartlı sayaç kullananlar için EPDK ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde.

    Dönmez, özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğal gaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret ederek, "Onunla alakalı olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Onların okuma-faturalandırma sistemi diğer klasik sayaçlı sistemlere göre biraz farklı ama endişe etmesinler, kartlı sayaç kullananlar da ücretsiz doğal gazdan yararlanacak." dedi.

        Yerli gazı karada yakma işleminin ardından çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Dönmez, "Yaklaşık 2-3 haftalık bir işimiz kalmıştı. O da mayısın ilk yarısına denk geliyor. Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız. BOTAŞ o bölgede doğal gaz ölçüm istasyonunu çok önceden tamamlamıştı. Sakarya Gaz Sahası Kara İşleme Tesisi'nde işlem bittikten sonra direkt olarak ulusal sisteme vermek için BOTAŞ hazırda bekliyor." ifadelerini kullandı.

        KARTLI SU NASIL KULLANILIR?

        Abone kartını sayacın ön kısmındaki cep bölümüne koyar ve sayaç ekranında bulunan büyük butona basılır. Butona basıldıktan sonra sayaç ekranında kredi yüklendi mesaji çıkar ve sayaç vanasını açar.

        DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA, BU AY MI?

        Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesinin 24 Nisan 2023 - 31 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan faturalar ücretsiz olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Haberler Ücretsiz doğal gaz tarihleri! KARTLI SAYAÇ nedir? Kartlı sayaç kullananlar ücretsiz doğal gazdan faydalanacak mı?
            loading
            SON DAKİKA