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    • Haberler
    • 14.05.2023 08:20
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    • 14.05.2023 17:42
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    Türkiye seçimler için sandık başında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teşkilata mesaj: "Sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti"

    Yurt genelinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için oylarını vermek üzere sandık başında. Liderler de gün içerisinde seçmen kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan, "Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, çıkışta okulun bahçesinde kendisini bekleyen kalabalıkla bir süre sohbet etti. Erdoğan ardından Ankara'ya geçti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada sandık güvenliğine dikkat çeken Erdoğan, "Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan oyunu kullandı

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başında. Parti liderlerinin sabahın ilk saatlerinden itibaren oylarını kullandı.



    Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçiyor. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştı.

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    İnce 3 gün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girdi.



    Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kuruldu. Yurt içi ve dışında seçmenler oy kullandı.


    BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSTANBUL'DA KULLANDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

        Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

        Eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

        Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

            Seçmen listesinde Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.

            Başkan Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim. İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Ve bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli. Bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerine, başkanından hepsine başarılar diliyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum" dedi.

            Erdoğan, sonuçları İstanbul'da takip edeceğini söyledi. Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Ayrıca, çok sayıda yabancı basın mensubu da Erdoğan'ın oy kullanmasını yakından takip etti. Sabahın erken saatlerinde okula gelen gazeteciler gün boyu yayın gerçekleştirdi. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.

            BAŞKAN ERDOĞAN ANKARA'YA GEÇTİ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi.

            Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya geldi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.


            ŞİMDİ, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ SANDIKLARA SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKMA VAKTİ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam." ifadelerini kullandı.

            Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt genelinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından paylaşım yaptı.

            Erdoğan, paylaşımında, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam." ifadelerine yer verdi.

                AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." ifadelerini kullandı.

                HÜDA PAR BU SEÇİMLERDE EN UFAK BİR USULSÜZLÜĞE VE HUKUKSUZLUĞA MÜSAADE ETMEYECEKTİR
                HÜDA PAR Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin ise, "Alandayız, sandıkların başındayız. HÜDA PAR bu seçimlerde en ufak bir usulsüzlüğe ve hukuksuzluğa müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.



                BAHÇELİ OYUNU KULLANDI
                Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

                Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
                "Cenabıallah nasip etti, oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Siyasi hayatımda önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte, inşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun, bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum."

                    Bahçeli, gazetecilerin sorusu üzerine, sonuçları parti genel merkezinden takip edeceğini söyledi.

                    Devlet Bahçeli, okul bahçesinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

                    CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.



                        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullandı.




                        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ADEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ile eşi Ülkü Zeynep Babacan, Çankaya ilçesindeki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullandı.



                        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullandı.

                            ERBAKAN OYUNU KULLANDI
                            Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile oyunu kullanmak için Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi.

                            Erbakan ve eşi "4446" numaralı sandıkta oylarını verdi. Fatih Erbakan, gazetecilere, seçimlerin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.

                            Seçimlerin ülke genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Erbakan, parti genel başkanı olarak ilk defa seçimlere girmenin de kendisi için ayrı önem taşıdığını söyledi.

                            Erbakan, "Önemli olan, inşallah yeni kurulacak hükümetin, iktidarın, yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin, ülkemizin, devletimizin hayrına işler yapmasıdır. Temennimiz, dileğimiz, duamız bu yönde." dedi.


                            ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ OYUNU ANKARA'DA KULLANDI
                            Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı. TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na, oğlu Alp Özdağ ile gelen Ümit Özdağ, oy kullanmak için sıraya girdi. Sıra beklerken vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Özdağ, gençlerle fotoğraf çektirdi.

                            Özdağ, sıranın kendisine gelmesinin ardından oyunu 4003 numaralı sandıkta kullandı.

                            Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Özdağ, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah sayım sırasında herhangi bir huzursuzluk olmadan Türkiye bu süreci aşacak ve yarın bütün bu gerilim büyük ölçüde kontrol altına alınmış olarak, sağlıklı bir şekilde demokratik süreç devam edecek." dedi.

                            SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU OYUNU KULLANDI
                            Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Temel Karamollaoğlu, oy vereceği Çankaya Lisesine eşi Ayşe Karamollaoğlu ile geldi.

                            Oyunu kullanmak için sıra bekleyen Karamollaoğlu ile eşi oylarını 1048 numaralı sandıkta verdi.

                            Karamollaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 aydır oldukça yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, seçim sürecini takip eden basın mensuplarına da teşekkür etti.


                                Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, 2127 numaralı sandıkta oyunu kullanan Akşener, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

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                                Haberler Haberler Türkiye seçimler için sandık başında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teşkilata mesaj: "Sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti"
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