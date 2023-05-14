Türkiye seçimler için sandık başında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teşkilata mesaj: "Sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti"

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başında. Parti liderlerinin sabahın ilk saatlerinden itibaren oylarını kullandı.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçiyor. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştı.
İnce 3 gün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girdi.
Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kuruldu. Yurt içi ve dışında seçmenler oy kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSTANBUL'DA KULLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.