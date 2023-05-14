Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.

Başkan Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim. İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Ve bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli. Bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerine, başkanından hepsine başarılar diliyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, sonuçları İstanbul'da takip edeceğini söyledi. Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Ayrıca, çok sayıda yabancı basın mensubu da Erdoğan'ın oy kullanmasını yakından takip etti. Sabahın erken saatlerinde okula gelen gazeteciler gün boyu yayın gerçekleştirdi. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.