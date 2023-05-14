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    • Haberler
    • 14.05.2023 08:20
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    • 14.05.2023 12:42
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    Türkiye seçimler için sandık başında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı

    Yurt genelinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için oylarını vermek üzere sandık başında. Liderler de gün içerisinde seçmen kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

    takvim.com.tr
    Hangi lider nerede oy kullanacak?

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başında. Parti liderlerinin oy kullanacağı yerler belli oldu.



    Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek.



    Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. İnce 3 gün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

    Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.



        Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.


        BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSTANBUL'DA KULLANDI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

        Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

        Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

            Eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

            Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

            Seçmen listesinde Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.

            Başkan Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim. İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Ve bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli. Bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerine, başkanından hepsine başarılar diliyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum" dedi.

            Erdoğan, sonuçları İstanbul'da takip edeceğini söyledi. Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Ayrıca, çok sayıda yabancı basın mensubu da Erdoğan'ın oy kullanmasını yakından takip etti. Sabahın erken saatlerinde okula gelen gazeteciler gün boyu yayın gerçekleştirdi. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.




                    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.



                    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullanacak...

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