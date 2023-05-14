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    • Haberler
    • 14.05.2023 21:37
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    • 14.05.2023 21:38
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    sonuc.ysk.gov.tr Yüksek Seçim Kurulu il il canlı seçim sonuçları: YSK SONUÇ EKRANI CANLI! Resmi seçim sonuçları anlık veriler, canlı oy oranları, milletvekili dağılımı

    İlk sonuçlar hakkında aramalar hız kazandı. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıklar açılmaya başlandı. İlk sonuçlar ve açılan sandık yüzdeleri için haberimizi okumaya devam edin...

    takvim.com.tr
    YSK SONUÇ EKRANI CANLI!

    YSK sonuç ekranı hakkında aramalar hız kazandı. Seçim sonuçları, anlık veriler, canlı oy oranları, milletvekili dağılımı gibi tüm veriler merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu il il canlı seçim sonuçları haberimizde...

    14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! SANDIKLAR KAPANDI

    Türkiye seçimini yaptı. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak adlandırılan seçimin sonucu merakla bekleniyor. Sandıkların kapanması ile oy sayım işlemi başladı. "Seçim sonuçları 2023" araması da sandıkların kapanması ile hız kazandı. Milyonların merak ettiği oy oranları, 14 Mayıs seçim sonuçları, seçimi kim kazandı, genel seçim sonuçları gibi aramaların yanıtları takvim.com.tr seçim ekranında olacak. Seçim sonuçları için anlık verileri seçim ekranımızdan ve haberimizden takip edebilirsiniz.

    CANLI 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    SEÇİM ÖZEL CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ!

    YSK ANLIK VERİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "SANDIK" UYARISI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için 'sandık' uyarısı yaptı. Sayım işlemi başlar başlamaz bir paylaşım yapan Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi.

        SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Türkiye'nin 81 ilinde kullanılan oyların sayımı gerçekleşiyor. Tek tek müşahitlerin kontrolünde sayılan oylar tutanaklar ile YSK'ya bildiriliyor. YSK, oy sayım işlemi sona erdiğinde itirazlara açık olmak üzere resmi olmayan sonuçları açıklıyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarının 00.00'a kadar açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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        Haberler Haberler sonuc.ysk.gov.tr Yüksek Seçim Kurulu il il canlı seçim sonuçları: YSK SONUÇ EKRANI CANLI! Resmi seçim sonuçları anlık veriler, canlı oy oranları, milletvekili dağılımı
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