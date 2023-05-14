Seçimde 2. TUR NASIL OLUR, ne zaman yapılır? YSK 2. tur hangi durumda yapılır? 14 Mayıs 2023 seçim 2. tura nasıl kalır?

Seçimde 2. tur ne zaman yapılır sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Hangi duruölarda ikinci tur uygulamasının yapılacağını sizler için derledik. İşte detaylar...
SEÇİMDE 2. TUR NE ZAMAN YAPILIR?
Seçimlerin ilki 14 Mayıs günü düzenlenecek. Ancak ilk oylamada aday belirlenememesi halinde ikinci bir oylama yapılacak. Seçimlerin ikinci turu ise ilk oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılacak. Yani, seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü bir oylama daha yapılacak.
SEÇİM NEDEN 2. TURA KALIR? 2. TUR NE DEMEK?
İki turlu seçim ancak ilk turda hiçbir aday oyların salt çoğunluğunu (%50'den fazla) alamadığı zamanlarda yapılır. İkinci turda genellikle en çok oyu alan iki aday veya belirlenen barajın üzerinde oy alan adaylar yarışır. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birisinin ölümü veya seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde ikinci tur boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi şeklinde yapılır.