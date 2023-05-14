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    • Haberler
    • 14.05.2023 20:35
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    • 14.05.2023 20:35
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    Seçimde 2. TUR NASIL OLUR, ne zaman yapılır? YSK 2. tur hangi durumda yapılır? 14 Mayıs 2023 seçim 2. tura nasıl kalır?

    Seçimde 2. tur nasıl olur sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hangi durumda ikinci tur olur ve seçimde ikinci tur nasıl olur soruları yer alıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerine odaklanmış durumda. Pazar günü sandık başına giden vatandaşlar partilerin oy oranları ile cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, seçimde ikinci tur nasıl olur? 2. tur ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Seçimde 2. tur nasıl olur?

    Seçimde 2. tur ne zaman yapılır sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Hangi duruölarda ikinci tur uygulamasının yapılacağını sizler için derledik. İşte detaylar...

    SEÇİMDE 2. TUR NE ZAMAN YAPILIR?

    Seçimlerin ilki 14 Mayıs günü düzenlenecek. Ancak ilk oylamada aday belirlenememesi halinde ikinci bir oylama yapılacak. Seçimlerin ikinci turu ise ilk oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılacak. Yani, seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü bir oylama daha yapılacak.

    SEÇİM NEDEN 2. TURA KALIR? 2. TUR NE DEMEK?

    İki turlu seçim ancak ilk turda hiçbir aday oyların salt çoğunluğunu (%50'den fazla) alamadığı zamanlarda yapılır. İkinci turda genellikle en çok oyu alan iki aday veya belirlenen barajın üzerinde oy alan adaylar yarışır. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birisinin ölümü veya seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde ikinci tur boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi şeklinde yapılır.

        İkinci tura tek adayla gidilirse ikinci oylama referandum şeklinde düzenlenir (evet-hayır). Bu durumda aday oyların çoğunluğunu alırsa seçimi kazanmış olur. Eğer aday oyların çoğunluğunu alamazsa seçimler yenilenir. Cumhurbaşkanı seçimlerinde yeni bir isim seçilmesi halinde yeni isim görevine başlayana kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanı görevine devam eder.
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        Haberler Haberler Seçimde 2. TUR NASIL OLUR, ne zaman yapılır? YSK 2. tur hangi durumda yapılır? 14 Mayıs 2023 seçim 2. tura nasıl kalır?
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