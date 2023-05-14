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    • Haberler
    • 14.05.2023 16:48
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    • 14.05.2023 16:48
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    OY SAYIMI saat kaçta başlayacak? SANDIKLAR SAAT KAÇTA açılacak? 14 Mayıs 2023 YSK oylar ne zaman sayılmaya başlanacak?

    Oy sayımı saat kaçta başlayacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca seçmen konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklar açılmaya başlanacak. Peki, 14 Mayıs 2023 Mayıs YSK oylar ne zaman sayılacak? Sandıklar saat kaçta açılacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Oy sayımı saat kaçta başlayacak?

    Oy sayımı saat kaçta başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte sandıkların açılacağı ve oy sayımının başlayacağı saat...

    OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    17:00'den sonra seçmeler oy kullanamayacak. Seçim sandıklarında oy verme kullanma işlemleri sona erince de oyların sayımı başlayacak.

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

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        Haberler Haberler OY SAYIMI saat kaçta başlayacak? SANDIKLAR SAAT KAÇTA açılacak? 14 Mayıs 2023 YSK oylar ne zaman sayılmaya başlanacak?
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