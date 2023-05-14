Milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için oy kullandı! Kim önde? İşte son dakika gelişmeleri seçim sonuçkları...

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.
14 Mayıs seçimiyle ilgili tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz:
BAŞKAN ERDOĞAN KENDİ SANDIĞINDA DA ÖNDE ÇIKTI
19.13 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandıktan en yüksek oy Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıktı. Erdoğan 212, Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Sinan Oğan ise 12 oy aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖNDE GÖTÜRÜYOR
18.29: YSK Başkanı Yener açıklama yapıyor. Yener, 18.30 itbariyle yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. İlk sonuçlar gelmeye başladı. Başkan Erdoğan seçimi önde götürüyor.
Anlık seçim sonuçları için görsele tıklayınız;
17:31: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00'e kadar yayınlanamayacağı uyarısında bulundu.
Şahin, yaptığı açıklamada, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı.
Ebubekir Şahin, "YSK'nin bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir." ifadesini kullandı.
17.15: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemlerinin sonuçlandığını, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Yener, yaptığı yazılı açıklamada, yurt genelinde oy verme işlemleri sırasında bir parti müşahidi ile iki vatandaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirtti ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
"14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır." ifadesini kullanan Yener, seçimde emeği geçen siyasi partilere, merkez teşkilata, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, bakanlıklara, ilgili kurumlara, güvenlik güçlerine ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.
YSK Başkanı Yener, seçimin ülkeye, millete, cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.
17.00: Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıklarda oy sayma işlemi başladı.