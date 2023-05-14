KONYA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste!

Konya seçim sonuçları gündemde 14 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Konya seçim sonuçları yüzbinlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından milyonların gözü seçim sonuçlarında olacak. İşte Konya seçim sonuçları! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!

KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Konya seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

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