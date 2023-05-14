HATAY SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İLÇE İLÇE seçim sonuçları ve oy oranları!

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Ancak tam seçim sonuçlarının sandıklardan çıkan oyların sayımının bitmesinin ardından belli olması bekleniyor.