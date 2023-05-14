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    • Haberler
    • 14.05.2023 12:50
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    • 14.05.2023 12:50
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    HATAY SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İLÇE İLÇE seçim sonuçları ve oy oranları!

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. YSK'dan yapılan açıklamada, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Milyonlarca kişinin büyük heyecan içinde beklediği Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin tamamlanmasının ardından il il, ilçe ilçe seçim sonuçları ilan edilecek. İşte Hatay seçim sonuçları hakkında bilgiler...

    HATAY SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 202!

    Hatay seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ile birlikte gündemde takip edilmeye başlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacak yer ve sandık numarası öğrenebilecek. Peki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte Hatay seçim sonuçları hakkında bilgiler...

    HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Hatay seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    14 MAYIS HATAY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ 2023

    14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam saat 17.00'de sona erecek.

    SEÇİM YASAKLARI NE SAAT KAÇTA BİTECEK?

    YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklara göre saat 18.00'e kadar sesli veya görüntülü hiçbir basın yayın organından seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum haberi yapılamayacak.

        Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        2023 SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Ancak tam seçim sonuçlarının sandıklardan çıkan oyların sayımının bitmesinin ardından belli olması bekleniyor.
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        Haberler Haberler HATAY SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İLÇE İLÇE seçim sonuçları ve oy oranları!
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