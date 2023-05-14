ANKA SEÇİM SONUÇLARI CANLI! ANKA Haber Ajansı son seçim sonuçları canlı takip ekranı! 14 Mayıs ANKA TV CANLI OY ORANLARI ANLIK!

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! SANDIKLAR KAPANDI

Türkiye seçimini yaptı. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak adlandırılan seçimin sonucu merakla bekleniyor. Sandıkların kapanması ile oy sayım işlemi başladı. "Seçim sonuçları 2023" araması da sandıkların kapanması ile hız kazandı. Milyonların merak ettiği oy oranları, 14 Mayıs seçim sonuçları, seçimi kim kazandı, genel seçim sonuçları gibi aramaların yanıtları takvim.com.tr seçim ekranında olacak. Seçim sonuçları için anlık verileri seçim ekranımızdan ve haberimizden takip edebilirsiniz.

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