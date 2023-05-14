AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınav sonucuna göre mezun olacak ya da kredini notunu yükseltecek öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyorlar. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuç tarihi hakkında MEB'den duyuru gelmedi. Sonuçlar 15 gün içinde açıklanıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. Dönem sınavları 30 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı. Online gerçekleştirilen sınavların sonucunu merak eden öğrenciler, MEB'ten gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi.
AÖL sınavlarının https://aolweb.meb.gov.tr/ üzerinden 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacak.