15 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? Pazartesi kamu devlet kurumları açık mı? PTT, banka, hastane, noter, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 15 Mayıs özel sektöre tatil mi?

15 Mayıs 2023 Pazartesi günü ile ilgili sorular araştırılmaya devam ediyor. Hafta sonunun başlamasıyla birlikte gündeme gelen 15 Mayıs tatil mi sorusunun resmi açıklamasını haberimize ekledik.
15 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Resmi tatil o ülkenin dini, milli ve kültürel öneme sahip günleri olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayram olarak kutlanmaktadır. Seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla kamu kurumları, bankalar, borsa, aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok kamu kurumu açık olacak. Ancak okullarda seçim işlemleri yapılacağından farklı bir karar alındı. Öğretmenler Pazartesi günü idari izinli sayılacak.
15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada " Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerini kullandı. 15 Mayıs Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri ise 16 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.