15 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? Pazartesi kamu devlet kurumları açık mı? PTT, banka, hastane, noter, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 15 Mayıs özel sektöre tatil mi?

15 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatil o ülkenin dini, milli ve kültürel öneme sahip günleri olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayram olarak kutlanmaktadır. Seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla kamu kurumları, bankalar, borsa, aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok kamu kurumu açık olacak. Ancak okullarda seçim işlemleri yapılacağından farklı bir karar alındı. Öğretmenler Pazartesi günü idari izinli sayılacak.