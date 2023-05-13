YAYIN YASAĞI kaçta bitecek? YSK seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek?

SEÇİM YASAĞINA UYMAYANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni bir açıklama yapıp uyarıda bulundu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, seçim propaganda yayınları ve seçim haberlerinin veriliş şekillerine ilişkin kuralların YSK tarafından düzenli olarak ilan edildiği belirtilerek, "14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi işlerken, radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili olası sorunların yaşanmaması için bazı hatırlatmaların yapılması gereği hasıl olmuştur." dedi.

Seçime 10 gün kala başlayan yasak gereği sözlü, görsel basın ve yayın araçlarında anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yayımlanmadığını hatırlatan RTÜK, "YSK tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecektir. Cumartesi günü mitingler saat 18.00'e kadar yayımlanabilecektir. Aynı gün yani seçimden bir gün önce saat 18.00'den sonra yapılacak tartışma programlarında ise, seçimlerde aday olmayan kişilerin örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca yoktur." denildi.

SEÇİM YASAKLARI NELER?

AÇILIŞ VE TEMEL ATMA

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede, açılış ve temel atma dahil tören düzenlenmesi, bu törenlerde nutuk söylenmesi, demeç verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak.

MAKAM OTOMOBİLİ

Yine seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede bakanlarla, milletvekilleri yurtiçinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Seçim gezilerinde, protokolün karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamazken, resmi ziyafet verilemeyecek. Belirtilen sürede bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.

SON 10 GÜNDE ANKET YOK

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı da yasak.