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    • Haberler
    • 13.05.2023 09:08
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    • 13.05.2023 09:08
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    YARIN AVM'LER AÇIK MI? 14 Mayıs Pazar 2023 AVM'ler açık mı, kapalı mı olacak? Alışveriş merkezleri kaçta açılıp, kaçta kapanacak? Seçim günü çalışma saatleri nasıl?

    Seçim günü kapalı olan yerler sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda seçim yasakları da gündeme geldi. YSK tarafından liste paylaşıldı. Peki,14 Mayıs Pazar 2023 AVM'ler açık mı, kapalı mı olacak? Alışveriş merkezleri kaçta açılıp, kaçta kapanacak? Seçim günü çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YARIN AVM’LER AÇIK MI?

    Seçim yasakları kapsamında AVM'lerin durumu merak edildi. Peki, 14 Mayıs Pazar 2023 AVM'ler açık mı, kapalı mı olacak? Alışveriş merkezleri kaçta açılıp, kaçta kapanacak? Seçim günü çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...

    SEÇİM GÜNÜ KAFELER, AVML'ER, EĞLENCE MEKANLARI AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

    Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

        YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
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        Haberler Haberler YARIN AVM'LER AÇIK MI? 14 Mayıs Pazar 2023 AVM'ler açık mı, kapalı mı olacak? Alışveriş merkezleri kaçta açılıp, kaçta kapanacak? Seçim günü çalışma saatleri nasıl?
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