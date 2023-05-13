Silivri seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde İstanbul Silivri seçim sonuçları hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.