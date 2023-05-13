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    • Haberler
    • 13.05.2023 15:02
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    • 13.05.2023 15:02
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    Seçim günü marketler açık mı? 14 Mayıs Pazar 2023 BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi seçim günü saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Çalışma saatleri...

    Seçim günü market çalışma saatleri hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini belirleyecek olan 14 Mayıs seçim günü için geri sayım sona erdi. Marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar arama motorlarında, "14 Mayıs Pazar 2023 BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi seçim günü saat kaçta açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte market çalışmna saatleri haberimizde...

    takvim.com.tr
    Seçim günü marketler açık mı?

    Seçim günü yasakları kapsamında bazı detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de market çalışma saatleri oldu. Peki, seçim günü marketler açık mı? 14 Mayıs Pazar 2023 BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi seçim günü saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte detaylar...

    SEÇİM GÜNÜ 14 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

    14 Mayıs'ta marketlerin aynı şekilde hizmet verecek. Seçim günü BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Öte yandan AVM'ler de kapanmayacak.

    YSK tarafından yayınlanan yasaklar şöyle:

    Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

    Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

    Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

    Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

    Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

    Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

    Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

        A101, BİM, ŞOK, MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

        Genellikle, market mağazaları sabah saat 09:00 ile akşam saat 22:00 arasında hizmet verir. Fakat belirli bir market mağazasının açılış saatlerini öğrenmek için en iyi yol, mağazaya doğrudan telefonla veya internet üzerinden ulaşarak bilgi almak olmalıdır.

        Sabah Açılış: 09.00

        Akşam Kapanış: 22.00
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        Haberler Haberler Seçim günü marketler açık mı? 14 Mayıs Pazar 2023 BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi seçim günü saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Çalışma saatleri...
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