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    • Haberler
    • 13.05.2023 09:31
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    • 13.05.2023 09:39
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    Seçim günü kafeler açık mı? 14 Mayıs 2023 Pazar kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler açık mı, kapalı mı? Restoranlar, yemek yeme yerleri saat kaçta açılıp kapanacak?

    Seçim günü açık ve kapalı olan yerler araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda seçim günü yasaklarının açıklanmasıyla kahvehaneler ve kıraathanelerin durumu da netlik kazandı. Peki, seçim günü kafeler açık mı? 14 Mayıs 2023 Pazar kahvehaneler, kıraathaneler açık mı, kapalı mı? Restoranlar, yemek yeme yerleri saat kaçta açılıp kapanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Seçim günü kafeler açık mı?

    Seçim günü yasakları kapsamında kahvehane, kıraathane, internet kafeler merak ediliyor. Peki, Seçim günü kafeler açık mı? 14 Mayıs 2023 Pazar kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler açık mı, kapalı mı? Restoranlar, yemek yeme yerleri saat kaçta açılıp kapanacak? İşte detaylar...

    SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANELER, KIRAATHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

    Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

    Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

        Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

        OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
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        Başkan Erdoğan’dan flaş 14 Mayıs mesajı
        Haberler Haberler Seçim günü kafeler açık mı? 14 Mayıs 2023 Pazar kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler açık mı, kapalı mı? Restoranlar, yemek yeme yerleri saat kaçta açılıp kapanacak?
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