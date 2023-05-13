Seçim günü alkol yasak mı? 14 Mayıs 2023 Pazar alkol satış yasağı var mı? Alkol yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

MADDE MADDE SEÇİM YASAKLARI

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.