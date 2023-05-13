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    • Haberler
    • 13.05.2023 17:51
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    • 13.05.2023 17:51
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    SAKARYA ADAPAZARI İLÇE seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları listesi!

    Sakarya ili Adapazarı ilçesi 2023 seçim sonuçları ve oy oranları gündemde milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 2023 Genel Seçimleri için kritik gün yaklaşırken il il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Peki Adapazarı ilçe seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    SAKARYA ADAPAZARI İLÇE seçim sonuçları 2023!

    Sakarya Adapazarı seçim sonuçları için araştırmalar hızlandı. "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları nasıl? Hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı 14 Mayıs Pazar günü sandıktan çıkan oy oranlarıyla belli olacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre bu yıl ülke genelinde 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. İşte Sakarya Adapazarı seçim sonuçları! Takvim.com.tr son dakika Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adapazarı ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları bu adreste!

    SAKARYA ADAPAZARI SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Sakarya Adapazarı seçim sonuçları henüz belli olmadı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Aydın ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları açıklanır açıklanmaz Takvim.com.tr farkıyla haberimizde olacak.

    SAKARYA ADAPAZARI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

    Oy verme işlemi 81 ilde sabah saat 08.00'de başlayacak, akşam saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak.

    Seçim yasaklarının kalkmasıyla seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

        OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

        Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

        Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

        "EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.
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        Haberler Haberler SAKARYA ADAPAZARI İLÇE seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları listesi!
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