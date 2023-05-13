Kuşluk vakti ne zaman, saat kaçta 2023? Kuşluk vakti nedir, ne demek? Kuşluk namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?

KUŞLUK VAKTİ NEDİR, NE DEMEK?

Kuşluk, güne ait bir zaman dilimidir. Arapça karşılığı duhadır. Güneşin doğuşundan kırkbeş dakika sonrasında başlar ve öğle vaktinden 20 dakika kadar önce sona erer. Halk arasında sabah ile öğle vakti arasında kalan zaman dilimi olarak da tanımlanır.

İslam dinine göre bu zaman diliminde kuşluk ya da duha namazı kılınması tavsiye edilir.

Bu zaman diliminde, öğle vaktine yakın bir zamanda yapılan kahvaltı, kuşluk kahvaltısı olarak da bilinir. Kahvaltıda hafif yemekler de bulunduğu takdirde, kuşluk yemeği olarak bilinir.