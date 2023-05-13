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    • Haberler
    • 13.05.2023 12:50
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    • 13.05.2023 12:50
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    İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı - Milletvekili seçim sonuçları oy oranları! Sultanbeyli'nde hangi parti ne kadar oy aldı?

    İstanbul Sultanbeyli oy oranları hakkında aramalar hız kazandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Oy kullanacak milyonlarca vatandaş hangi partinin, ne kadar oy aldığını merak ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidilmesinin ardından il il seçim sonuçları ortaya çıkacak. Peki, İstanbul Sultanbeyli oy oranları ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları 2023!

    Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonucunu merak ediyor. 2023 İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçlarını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları en hızlı ve en güvenilir bilgilerle saniye saniye takvim.com.tr'de olacak. İşte 14 Mayıs 2023 Sultanbeyli seçim sonuçları...

    İSTANBUL SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

    İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.

    İSTANBUL SULTANBEYLİ 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

    Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

    Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

    "EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

        İKİNCİ TURA KALIRSA OYLAR NASIL KULLANILACAK?

        İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

        Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.
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        Haberler Haberler İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı - Milletvekili seçim sonuçları oy oranları! Sultanbeyli'nde hangi parti ne kadar oy aldı?
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