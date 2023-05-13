GEBZE İLÇE seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kocaeli seçim sonuçları ve oy oranları!

Kocaeli Gebze seçim sonuçları için araştırmalar hızlandı. "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları nasıl? Hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı 14 Mayıs Pazar günü sandıktan çıkan oy oranlarıyla belli olacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre bu yıl ülke genelinde 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. İşte Kocaeli Gebze seçim sonuçları! Takvim.com.tr son dakika Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kocaeli ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları bu adreste!
KOCAELİ GEBZE SEÇİM SONUÇLARI 2023
Kocaeli Gebze seçim sonuçları henüz belli olmadı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kocaeli ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları açıklanır açıklanmaz Takvim.com.tr farkıyla haberimizde olacak.
KOCAELİ GEBZE SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Oy verme işlemi 81 ilde sabah saat 08.00'de başlayacak, akşam saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak.