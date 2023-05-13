EHLİYETLE oy kullanılır mı? SEÇMEN KAĞIDI götürmek zorunlu mu? 14 Mayıs OY VERME SAATLERİ! Sandıklar kaçta açılacak, kapanacak?

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINAN GEÇİCİ BELGEYLE OY KULLANILIR MI?

Vatandaşlar, Nüfüs Müdürlüğü'nden aılınan geçici kimlik belgesi ile seçme hakkını yerine getirebilecektir. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Bu sebeple eski kimlik kartı, ehliyet, geçici kimlik belgesi gibi yukarıda bahsettiğimiz belgelerden herhangi biriyle oy kullanma hakkına sahiptir.