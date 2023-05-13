EHLİYETLE oy kullanılır mı? SEÇMEN KAĞIDI götürmek zorunlu mu? 14 Mayıs OY VERME SAATLERİ! Sandıklar kaçta açılacak, kapanacak?

Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken kimliğini bulamayan, yeni kimliği henüz teslim edilmeyen ya da seçim gününü kimliğini kaybedenler ehliyetle oy kullanılır mı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte oy kullanma saatleri ve gerekli belgeler....
EHLİYETLE OY KULLANILIR MI?
Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre; sürücü belgesi (ehliyet) ile oy kullanılabiliyor.
AŞAĞIDAKİ BELGELERDEN HERHANGİ BİRİYLE OY KULLANABİLİRSİNİZ
Nüfus cüzdanı
Kimlik kartı
Pasaport
Evlilik cüzdanı
Sürücü belgesi
Hakim ve Yüksek Yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartları
Avukat, noter, ve askeri kartı