Antalya Alanya seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı - Milletvekili seçim sonuçları oy oranları! Hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonucunu merak ediyor. 2023 Antalya Alanya seçim sonuçlarını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları en hızlı ve en güvenilir bilgilerle saniye saniye takvim.com.tr'de olacak. İşte 14 Mayıs 2023 Alanya seçim sonuçları...
ANTALYA ALANYA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Antalya Alanya seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.