14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak, açıklanacak? Genel seçim sonuçları açıklanma saati...

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. YSK tarafından konuyla ilgili yapılan araştırmalar hızlandı. İşte detaylar....
SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre; Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Buna göre 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçim sonuçları saat 21.00'den sonra serbest olacak.