13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

Mayıs ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.