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    • Haberler
    • 13.05.2023 08:53
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    • 13.05.2023 08:53
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    13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödeniyor. Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023!

    Evde bakım maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda vatandaşlar evde bakım maaşlarının ödendiği iller hakkında araştırmalara başladı. TC kimlik numaranızla e-Devlet'e giriş yapıp maaşınızın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

    Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

    Mayıs ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

    EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA

    e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

        Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        2023 EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

        Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

        2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.
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        Haberler Haberler 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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