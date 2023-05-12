Oy kullanmamak yasak mı, cezası var mı? OY KULLANMAMA CEZASI 2023! Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

'Oy kullanmazsak ne olur?' sorusu seçimlere az bir süre kala gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. 14 Mayıs seçimlerinde milyonlarca vatandaşlar oy kullanacak, ancak kararasız ve oy kullanmak istemeyenler de bulunuyor. Bu noktada 'Oy kullanmamak yasak mı, cezası var mı? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL? Oy kullanmak zorunlu mu?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
SEÇİMLERDE OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI, NE KADAR, KAÇ TL?
Seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur ve seçmenler, seçim günü oy kullanmadıkları takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.
OY KULLANMAMANIN CEZASI NE KADAR?
2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.
Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.
2023 GENEL SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR
❌Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
❌Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
❌Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.