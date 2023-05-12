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    • Haberler
    • 12.05.2023 08:01
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    • 12.05.2023 08:01
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    KPSS Lisans sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM sınav tarihleri 2023! KPSS sınavı ne zaman 2023?

    KPSS sınav takvimi hakkında aramalar hız kazandı. 2023 KPSS lisans sınavı için başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Bu ay başlayacak başvurular için tarih bilgileri merak edilip araştırılıyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman 2023? KPSS Lisans sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS sınavı ne zaman 2023?

    KPSS sınav takvimi hakkında aramalar hız kazandı. 2023 KPSS lisans sınavı için başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Bu ay başlayacak başvurular için tarih bilgileri merak edilip araştırılıyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman 2023? KPSS Lisans sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI 2023

    2023 KPSS lisans sınavı için başvurular ÖSYM tarafından 16-29 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden online olarak başvuru yapabilecek. Adayların online olarak başvuru yapabilmesi için sistemde ÖSYM tarafından belirlenen geçerlilik süresine ait güncel bir fotoğrafının yüklü olması gerekiyor. Aksi takdirde adaylar ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru yapabilecek.

    2023 KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ

    KPSS 2023 Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz

    KPSS 2023 Alan Bilgisi 1. Gün 29 Temmuz

        KPSS 2023 Alan Bilgisi 2. Gün 30 Temmuz

        KPSS 2023 ÖABT SINAVI 6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Sınavların başlangıç saatleri KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından belli olacak.
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        Haberler Haberler KPSS Lisans sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM sınav tarihleri 2023! KPSS sınavı ne zaman 2023?
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