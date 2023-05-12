Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.05.2023 20:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2023 20:01
    ABONE OL

    Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS başvuruları ne zaman başlayacak 2023? ÖSYM DGS sınavı ne zaman yapılacak?

    2023 DGS sınavı için az bir zaman kala 2023 DGS başvuru tarihleri de belli oldu. DGS başvurularının ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Başvuru işlemleri için öncelikle ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yapılması gerekmektedir. Ardından, adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuru sırasında adayların sınav ücretini ödemeleri gerekmektedir. DGS sınavı, Dikey Geçiş Sınavı'nın kısaltmasıdır ve önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Sınavda, Türkçe, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan toplam 60 soru sorulmaktadır.

    takvim.com.tr
    DGS başvuruları ne zaman başlayacak 2023?

    2023 DGS sınavı için az bir zaman kala 2023 DGS başvuru tarihleri de belli oldu. DGS başvurularının ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Başvuru işlemleri için öncelikle ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yapılması gerekmektedir. Ardından, adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuru sırasında adayların sınav ücretini ödemeleri gerekmektedir. DGS sınavı, Dikey Geçiş Sınavı'nın kısaltmasıdır ve önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Sınavda, Türkçe, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan toplam 60 soru sorulmaktadır.

    DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.



    DGS SINAV TARİHİ 2023

    DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuıçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

        DGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

        DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.

        Sınav saat 12:30'da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Haberler Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS başvuruları ne zaman başlayacak 2023? ÖSYM DGS sınavı ne zaman yapılacak?
            loading
            SON DAKİKA