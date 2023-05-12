Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.05.2023 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2023 18:41
    ABONE OL

    KARABAĞLAR İLÇE seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları!

    İzmir ili Karabağlar ilçesi 2023 seçim sonuçları ve oy oranları gündemde milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 2023 Genel Seçimleri için kritik gün yaklaşırken il il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Peki Karabağlar ilçe seçim sonuçları açıklandı mı, İzmir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    KARABAĞLAR İLÇE seçim sonuçları 2023!

    İzmir Karabağlar seçim sonuçları için araştırmalar hızlandı. "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları nasıl? Hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı 14 Mayıs Pazar günü sandıktan çıkan oy oranlarıyla belli olacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre bu yıl ülke genelinde 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. İşte İzmir Karabağlar seçim sonuçları! Takvim.com.tr son dakika Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları bu adreste!

    İZMİR KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI 2023

    İzmir Karabağlar seçim sonuçları henüz belli olmadı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları açıklanır açıklanmaz Takvim.com.tr farkıyla haberimizde olacak.

    İZMİR KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

    Oy verme işlemi 81 ilde sabah saat 08.00'de başlayacak, akşam saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak.

    Seçim yasaklarının kalkmasıyla Kadıköy seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

        İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER

        İZMİR 1. BÖLGE

        BALÇOVA
        BUCA
        ÇEŞME
        GAZİEMİR
        GÜZELBAHÇE
        KARABAĞLAR
        KARABURUN
        KONAK
        MENDERES
        NARLIDERE
        SEFERİHİSAR
        SELÇUK
        TORBALI
        URLA

        İZMİR 2. BÖLGE

        ALİAĞA
        BAYINDIR
        BAYRAKLI
        BERGAMA
        BEYDAĞ
        BORNOVA
        ÇİĞLİ
        DİKİLİ
        FOÇA
        KARŞIYAKA
        KEMALPAŞA
        KINIK
        KİRAZ
        MENEMEN
        ÖDEMİŞ
        TİRE
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Haberler KARABAĞLAR İLÇE seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları!
            loading
            SON DAKİKA