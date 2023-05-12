Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu ve fazileti... "Bunu okuyan 10 kat sevap kazanır..." HATİM DUASI OKUNUŞU ve ANLAMI

Hatim duası okuyan kişiler için alimler tarafından; 'Allah katında değerli kimselerdir, onlara sunulan ibadeti layıkıyla yerine getirmiş, ahiret ve bu dünya için duaları kabul görülen kimselerdir.' ifadeleri kullanılıyor. Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte Hatim duası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Hatim duası okunuşu ve anlamı nasıl? Hatim duası fazileti nedir? İşte detaylar...
"KURAN-I KREİM'İ OKUYAN 1'E 10 SEVAP KAZANIR"
Peygamber efendimiz, suâl edenlerin, hâline ve işine uygun bir zamanda hatim etmesini buyururdu. Hatim duâsı yapılan yerde bulunan, ganîmet dağılırken bulunan kimse gibidir. Hatime başlanan yerde bulunan, cihad eden (Allah için harp eden) kimse gibidir. İkisinde de bulunan, iki sevâba da kavuşur ve şeytânı zelîl eder. İşte Dr. Fatih Mehmet Aydın'ın Hatim duası açıklaması...
HATİM DUASI OKUNUŞU
"El-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn. Vel-'âkibetü lil-müttekîn. Velâ 'udvâne illâ 'alezzalimîn. Ves-salâtü ves-selâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'âlihî ve sahbihî ecme'în. Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente's-semî'ul-'alîm. Ve tüb 'aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-tevvâbür-Rahîm. Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur'ânil-'azîm. Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-'âlemîn. Va'fü 'annâ yâ Kerîm. Va'fü 'annâ yâ Rahîm. Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn."
"Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur'ân. Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur'ân. Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur'ân. Ve elbisnâ bi hil'atil-Kur'ân.Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur'ân. Ve 'âfinâ min külli belâid-dünyâ ve 'azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur'ân. Verham cemî'a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân. Allâhümec'alil-Kur'âne lenâ fid-dünyâ karînâ. Ve fil-kabri mûnisâ.Ve fil-kıyâmeti şefî'ân ve 'ales-sırâti nûrâ. Ve ilel-cenneti rafîkâ."