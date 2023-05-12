BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) OY ORANLARI 2023! BBP kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 İL İL seçim sonuçları!

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) OY ORANLARI! BBP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Büyük Birlik Partisi (BBP) oy oranları! BBP kaç milletvekili çıkardı sorularının yanıtı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.

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OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.