Ankara Çankaya seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçlarına odaklandı. En merak edilen detaylardan birisi de seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Bu kapsamda İstanbul Çankaya seçim sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar en doğru seçim sonuçları takvim.com.tr farkıyla saniye saniye güncellenen verilerle takip edebilir. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
ANKARA ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Ankara Çankaya seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.