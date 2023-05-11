ZAFER PARTİSİ OY ORANLARI 2023! Zafer Partisi kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 İL İL seçim sonuçları ve oy oranları!

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise Takvim.com.tr'de olacak.