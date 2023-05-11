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    • Haberler
    • 11.05.2023 08:31
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    • 11.05.2023 08:31
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    Diyanet'e göre 6 günlük Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Hükmü ve fazileti... Şevval ayı başladı mı, orucu ne zaman tutulur?

    İslam alemi, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından başlayan Şevval ayında 6 gün orucu tutarlar. Peki, Şevval ayı başladı mı, orucu ne zaman tutulur? 6 günlük Şevval orucuna nasıl niyet edilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Şevval ayı başladı mı, orucu ne zaman tutulur?

    İslam alemi, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından başlayan Şevval ayında 6 gün orucu tutarlar. Peki, Şevval ayı başladı mı, orucu ne zaman tutulur? 6 günlük Şevval orucuna nasıl niyet edilir? İşte detaylar...

    ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Ramazan ayının ardından gelen mübarek Şevval ayı 21 Nisan'da başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Şevval ayı orucu tutmak isteyen vatandaşlar 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.



    ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

    Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

    Şevval ayında hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Yani Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

        ŞEVVAL AYI ORUCUNUN HÜKMÜ VE FAZİLETİ

        Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

        Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.
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