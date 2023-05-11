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    • 11.05.2023 08:01
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    • 11.05.2023 08:01
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    PYBS İOKBS sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bursluluk sınavı ne zaman? MEB Bursluluk sınavı başvuru tarihi 2023!

    'Bursluluk sınavı ne zaman 2023?' sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Ortaokul 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ve lise 9,10,11. sınıfların katılacağı bursluluk sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, PYBS İOKBS sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bursluluk sınavı ne zaman?

    takvim.com.tr
    MEB Bursluluk sınavı başvuru tarihi 2023!

    'Bursluluk sınavı ne zaman 2023?' sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Ortaokul 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ve lise 9,10,11. sınıfların katılacağı bursluluk sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, PYBS İOKBS sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bursluluk sınavı ne zaman?

    BURSLULUK SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

    Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi açıklandı. Buna göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek. MEB tarafından bursluluk sınavı kılavuzunun yayınlanması ile başvuru takvimi belli olacak.



    İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

    Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet
    adreslerinden yapılabilecektir.

    Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.



        BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

        Bursluluk sınavına katılabilmek için en önemli şartlardan birisi öğrencinin ailesinin ekonomik durumudur. Bu şart her yıl yeniden belirlenir.

        Henüz başvuru işlemleri başlamadığından yeni şart belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl kılavuzda " Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir." ifadeleri yer alıyordu. İşte, diğer başvuru şartları;

        a.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
        c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve
        8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
        ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.
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